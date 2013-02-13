Какие специи нейтрализуют вредное воздействие кофе
12:10, 13 февраля 2013Зарубежные новости
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Имбирь, мускатный орех, гвоздика...
Традиционные специи для кофе те, что издавна и по сей день используются в арабских странах — имбирь, кардамон, корица, мускатный орех и гвоздика.
Черный перец, чили, чеснок, бадьян, душистый перец, анис, тмин, напротив, больше относятся к экзотике — в Европе редко используются как специи для кофе, уж слишком специфическим получается вкус. А вот кофе с семенами клевера, обжаренными зернами пшеницы, шелухой кофейного зерна, сушеным инжиром или финиками за пределы своих стран не вышли. Видимо, кофе с этими специями совсем не соответствует европейскому вкусу.
Однако в Европе постепенно появились свои пряности и приправы, которые остались непонятыми на Востоке — порошок из фундука, миндаля, фисташек и кешью, мята или эссенция из нее, цедра цитрусовых, ваниль.
Если добавить пряности в кофе…
• кофе можно пить чаще и больше — специи нейтрализуют вредное воздействие на сердце, нервную систему и другие органы.
• если пряность употребляется впервые, имеет смысл начать с небольшой дозы — ведь аллергию еще никто не отменял.
• употребляя кофе со специями, не стоит забывать, что передозировка специй превращает все их полезные свойства в прямо противоположные.
• специи должны подчеркнуть аромат кофе, а не напрочь его убить — маленькая щепотка порошка, один горошек, одна коробочка будут в самый раз для 1-3 порций.
Покупать специи для кофе лучше в цельном виде, а молоть (если того требует рецепт) уже самостоятельно, непосредственно перед приготовлением кофе. Молотые специи частично теряют, частично изменяют свой аромат при длительном хранении.
В Тунисе добавляют в кофе пару размятых зерен кардамона, одну гвоздику и немного корицы. Молотый кардамон лучше не использовать — запах у него не такой, как у целого.
Мексиканцы размешивают кофе коричными палочками.
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