Какие специи нейтрализуют вредное воздействие кофе

Традиционные специи для кофе те, что издавна и по сей день используются в арабских странах — имбирь, кардамон, корица, мускатный орех и гвоздика.

Черный перец, чили, чеснок, бадьян, душистый перец, анис, тмин, напротив, больше относятся к экзотике — в Европе редко используются как специи для кофе, уж слишком специфическим получается вкус. А вот кофе с семенами клевера, обжаренными зернами пшеницы, шелухой кофейного зерна, сушеным инжиром или финиками за пределы своих стран не вышли. Видимо, кофе с этими специями совсем не соответствует европейскому вкусу.

Однако в Европе постепенно появились свои пряности и приправы, которые остались непонятыми на Востоке — порошок из фундука, миндаля, фисташек и кешью, мята или эссенция из нее, цедра цитрусовых, ваниль.

Если добавить пряности в кофе…

• кофе можно пить чаще и больше — специи нейтрализуют вредное воздействие на сердце, нервную систему и другие органы.

• если пряность употребляется впервые, имеет смысл начать с небольшой дозы — ведь аллергию еще никто не отменял.

• употребляя кофе со специями, не стоит забывать, что передозировка специй превращает все их полезные свойства в прямо противоположные.

• специи должны подчеркнуть аромат кофе, а не напрочь его убить — маленькая щепотка порошка, один горошек, одна коробочка будут в самый раз для 1-3 порций.

Покупать специи для кофе лучше в цельном виде, а молоть (если того требует рецепт) уже самостоятельно, непосредственно перед приготовлением кофе. Молотые специи частично теряют, частично изменяют свой аромат при длительном хранении.

В Тунисе добавляют в кофе пару размятых зерен кардамона, одну гвоздику и немного корицы. Молотый кардамон лучше не использовать — запах у него не такой, как у целого.

Мексиканцы размешивают кофе коричными палочками.