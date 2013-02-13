Что такое английская диета

Английская диета оздоровит ваш организм, а также поможет сбросить 12-15 килограмм веса всего за три недели.

Несмотря на то, что потеря веса происходит очень быстро, организм получает все витамины и микроэлементы, которые ему нужны для правильной работы. Обратите внимание, что на протяжении 21-го дня английской диеты обязательно следует принимать поливитамины.

Соблюдая английскую диету, возьмите за правило ужинать не позднее 19:00.

Продукты, которые нельзя употреблять

Соблюдая английскую диету, вам придется отказаться от сахара, соли, картофеля, белого хлеба, печенья, конфет и алкоголя.

Меню английской диеты

Первые два дня английской диеты называются голодными, но это не значит, что вам нельзя ничего пить и есть. Разрешается один литр молока, один стакан томатного сока (или один помидор), 150 грамм черного хлеба.

Далее следуют два белковых дня.

Завтрак: один кусок черного хлеба, чайная ложка сливочного масла, чайная ложка меда, чашка кофе или молока.

Обед: порция мясного или рыбного бульона, 50 грамм отварного мяса или рыбы, две столовые ложки зеленого горошка, кусок черного хлеба.

Полдник: чашка чая с чайной ложкой меда.

Ужин: 50 грамм отварного мяса или рыбы (можно заменить двумя яйцами, сваренными вкрутую), 50 грамм сыра, стакан кефира и кусок черного хлеба.

Следующие два дня называются фруктово-овощными.

Завтрак: два яблока или два апельсина.

Обед: овощной бульон, кусок черного хлеба, салат из свежих овощей.

Полдник: один стакан кефира.

Ужин: 150 грамм салата из свежих овощей, кусок черного хлеба, чашка чая с одной чайной ложкой меда.

Далее на протяжении оставшихся пятнадцати дней нужно чередовать белковые и фруктово-овощные дни.

Как выйти из английской диеты

Из английской диеты нужно выходить постепенно, чтобы не навредить организму. Для начала можно использовать меню фруктово-овощного дня, постепенно добавляя к нему другую еду.

В связи с тем, что английская диета достаточно строгая, использовать ее можно не чаще одного раза в год.

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