Что такое английская диета
Оздоровит организм, а также поможет сбросить 12-15 килограмм
Английская диета оздоровит ваш организм, а также поможет сбросить 12-15 килограмм веса всего за три недели.
Несмотря на то, что потеря веса происходит очень быстро, организм получает все витамины и микроэлементы, которые ему нужны для правильной работы. Обратите внимание, что на протяжении 21-го дня английской диеты обязательно следует принимать поливитамины.
Соблюдая английскую диету, возьмите за правило ужинать не позднее 19:00.
Продукты, которые нельзя употреблять
Соблюдая английскую диету, вам придется отказаться от сахара, соли, картофеля, белого хлеба, печенья, конфет и алкоголя.
Меню английской диеты
Первые два дня английской диеты называются голодными, но это не значит, что вам нельзя ничего пить и есть. Разрешается один литр молока, один стакан томатного сока (или один помидор), 150 грамм черного хлеба.
Далее следуют два белковых дня.
Завтрак: один кусок черного хлеба, чайная ложка сливочного масла, чайная ложка меда, чашка кофе или молока.
Обед: порция мясного или рыбного бульона, 50 грамм отварного мяса или рыбы, две столовые ложки зеленого горошка, кусок черного хлеба.
Полдник: чашка чая с чайной ложкой меда.
Ужин: 50 грамм отварного мяса или рыбы (можно заменить двумя яйцами, сваренными вкрутую), 50 грамм сыра, стакан кефира и кусок черного хлеба.
Следующие два дня называются фруктово-овощными.
Завтрак: два яблока или два апельсина.
Обед: овощной бульон, кусок черного хлеба, салат из свежих овощей.
Полдник: один стакан кефира.
Ужин: 150 грамм салата из свежих овощей, кусок черного хлеба, чашка чая с одной чайной ложкой меда.
Далее на протяжении оставшихся пятнадцати дней нужно чередовать белковые и фруктово-овощные дни.
Как выйти из английской диеты
Из английской диеты нужно выходить постепенно, чтобы не навредить организму. Для начала можно использовать меню фруктово-овощного дня, постепенно добавляя к нему другую еду.
В связи с тем, что английская диета достаточно строгая, использовать ее можно не чаще одного раза в год.