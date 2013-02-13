Краснокочанная капуста - идеальный зимний овощ

Краснокочанную капусту называют едва ли не идеальным зимним овощем. Чем плотнее и меньше кочаны, тем они оказываются более ароматными, тем больше здесь питательных веществ. В Европу краснокочанная разновидность капусты попала из восточных соседних стран. Скорей всего, родиной этой разновидности капусты является Ближний Восток. Зимний сорт краснокочанной капусты закладывают на хранение и его до апреля можно приобрести в магазине. Встречаются также осенние и летние сорта. Так что можно круглый год приобретать краснокочанную капусту.

Селен, который содержится в краснокочанной капусте, выполняет функцию основного защитного средства иммунной системы. Селен входит в состав иммунного фермента, без которого клетки становятся не жизнеспособными. В ста граммах капусты находится до пяти мкг селена. Этот элемент наделен довольно широким диапазоном терапевтического воздействия на организм человека:

■может понижать давление;

■снабжает мышцы (в том числе сердечную) кислородом;

■принимает участие в выработке антител, направленных против возбудителей заболеваний;

■из организма выводит токсины (тяжелые металлы);

■предотвращает бесплодие.

Фермент дейодиназ, зависящий от селена, возбуждает работу щитовидной железы, придает человеку жизненные силы и бодрость. Также селен способен защитить вилочковую железу – секрет молодости и основу иммунной системы человека. Самой капусте столько селена нужно для того, чтобы суметь защитить свои клетки от свободных радикалов.

Благодаря обилию балластных веществ краснокочанная разновидность капусты делает особый подарок слизистой оболочке кишечника. Стенки кишечника впитывают пищеварительные соки, которые поглощают и связывают жиры и токсины, ускоряют процессы прохождения пищи, устраняют запоры и вялость кишечника. Поврежденная слизистая оболочка на стенках кишечника под влиянием краснокочанной капусты восстанавливается в быстром темпе (от пяти дней до трех недель), что позволяет улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ организмом через стенки кишечника.

Если вы отличаетесь здоровым, хорошо работающим кишечником, то и общее самочувствие у вас наверняка превосходное.

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