На горнолыжном курорте в Шотландии оборвался подъемник с людьми
09:49, 13 февраля 2013Зарубежные новости
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10 пострадавших
Около 10 человек получили различные травмы в результате обрыва кресельного подъемника на горнолыжном курорте в шотландском графстве Абердиншир.
Как сообщает РИА «Новости», по данным местных СМИ, инцидент произошел днем во вторник в центре зимних видов спорта "Лехт" (Lecht).
Никаких подробностей причин обрыва не сообщается. Сейчас на месте работают спасательные службы и пожарные, несколько машин скорой помощи.
Катавшиеся на курорте получили травмы ног, а также, по предварительным данным, повреждения позвоночника.
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