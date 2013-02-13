На горнолыжном курорте в Шотландии оборвался подъемник с людьми

Около 10 человек получили различные травмы в результате обрыва кресельного подъемника на горнолыжном курорте в шотландском графстве Абердиншир.

Как сообщает РИА «Новости», по данным местных СМИ, инцидент произошел днем во вторник в центре зимних видов спорта "Лехт" (Lecht).

Никаких подробностей причин обрыва не сообщается. Сейчас на месте работают спасательные службы и пожарные, несколько машин скорой помощи.

Катавшиеся на курорте получили травмы ног, а также, по предварительным данным, повреждения позвоночника.