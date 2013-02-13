Как лечить заеды

Врач-инфекционист Наталья Гриценко говорит, что заеды, которые возникли в результате инфекционного заболевания, требуют длительного лечения. Также они могут быть вызваны отсутствием в организме витамина В2 или железа.

Заеды можно лечить народной медициной.

Переяславчанка Ольга Науменко смазывает ранки в уголках рта серой из ушей.

"Также мажу обычным сливочным маслом, медом, маслами зародышей пшеницы, оливковым, касторовым, льняным или чайного дерева - какое есть дома. Помогает также сок чистотела или алоэ. Можно после еды засыпать заеды порошком стрептоцида. Мама моя вообще пользуется дикими способами: протирает заеду волосами, или пропотели одеждой, или капелькам воды с оконной стекла. Также советует взять крышку чайника, который кипит, и капельками влаги тоже мазать панки."

gazeta.ua