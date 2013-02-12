Как защититься от энергетического вампира

Иногда после общения с определенным человеком вроде бы из ниоткуда появляется чувство опустошенности, раздраженности, тоски. Таких людей, оказывающих влияние на эмоциональное состояние окружающих, называют энергетическими вампирами. Особенно сильно общение с ними затрагивает впечатлительных, чутких и робких личностей. Чтобы не попасть под влияние энергетического вампира, от него необходимо уметь защищаться.

1. Поставьте барьер между собой и энергетическим вампиром. Вам поможет метод визуализации. Представьте себе, что вас окружает плотная невидимая оболочка, от которой отскакивают все отрицательные флюиды, источаемые энергетическим вампиром. А ваша собственная энергетика при этом остается неприкосновенной. Вы также можете представлять образы щита, кирпичной стены, светового поля, горящей свечи, ангела-хранителя. Этот метод, несмотря на свою простоту, очень эффективен. Главное – в него нужно верить. Кроме воображаемого барьера, можно создать и реальный – во время разговора скрестите на груди руки.

2. Отстранитесь от энергетического вампира. Этот метод хорошо срабатывает с любителями поплакать в жилетку. В таком случае человек вываливает на вас свои проблемы и уходит в приподнятом настроении, а вы после общения чувствуете себя выжатым лимоном. Не слушайте жалоб вампира, смотрите сквозь него и думайте о чем-то приятном. Тем более что такие собеседники обычно и не требуют активного участия в разговоре. Вам достаточно кивать или качать головой. Этот способ можно взять на вооружение не только от энергетических вампиров, но и просто от назойливых и неприятных личностей.

3. Избегайте общения с людьми, которые отрицательно на вас воздействуют. Очень часто энергетического вампира можно встретить в магазине, общественном транспорте, госучреждении. Такой человек обычно просто напрашивается на скандал, разжигает неприязнь между людьми. Чем больше вокруг него отрицательной энергии, тем лучше он себя чувствует. Не вступайте в разговор с вампиром-скандалистом, отойдите от него подальше, желательно туда, где между вами будет физический барьер – стол, стена и т.д. Не смотрите ему в глаза, в крайнем случае – направляйте взгляд в точку в центре переносицы. Если появится возможность, переведите скандал в шутку. Улыбайтесь, соглашайтесь с замечаниями и источайте доброжелательность. Поскольку энергетическому вампиру нужны от вас именно отрицательные эмоции, он быстро отправится искать другую жертву.

kakprosto.ru