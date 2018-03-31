8 горьких продуктов: горько - значит полезно

Вкусотерапия в домашних условиях мало отличается от обычной кулинарии. Главное, выбирать базовым какой-нибудь один вкус.

1. Редька — общеукрепляющее средство. Казалось бы, ну что может быть хуже горькой редьки? Однако этот корнеплод сильно недооценен. Редька содержит полезные органические кислоты, минеральные соли, витамины, ферменты, фитонциды, эфирные масла, белки и аминокислоты. Она улучшает обмен веществ, повышает иммунитет, способствует пищеварению, является природным аналогом антибиотика широкого спектра действия, выводит лишнюю жидкость из организма. Разные части редьки полезны по-своему. Ближайшие к ботве 3-5 см содержат больше всего витамина С, но из-за повышенной жесткости эта часть редьки требует жарки или варки. Серединка — самая сахаристая и хрустящая. "Хвост" особенно богат горчичным маслом, полезным для пищеварения. Противопоказания: заболевания органов желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, гломерулонефрит, недавно перенесенный инфаркт.

2. Хрен — убивает болезнетворные бактерии, снимает воспаление. Хрен однозначно редьки не слаще, но и пользы в нем не меньше. Как ее близкий родственник, обладает почти тем же набором положительных качеств, к тому же обладает выраженным бактерицидным и антисептическим действием. Ежедневно протирая кожу соком хрена, можно избавиться от веснушек. От покупного тертого хрена пользы мало, после промышленной переработки в нем остается лишь клетчатка. Для лечебного эффекта рекомендуется брать свежий корень, его можно найти в крупных супермаркетах. Потри хрен на терке и смешай с лимонным соком. Кроме того, можно сделать вкусную "хреновую аджику": 2 кг красных свежих помидоров, 400 г корней хрена и 1 стакан растительного масла, соль по вкусу. Свежеприготовленную смесь желательно съесть в течение недели (пока не "выдохлась"). Противопоказания: те же, что и у редьки.

3. Горчица — от нервов. Еще один родственник. По своему действию почти аналогична редьке и хрену, но к тому же используется и при заболеваниях нервной системы – от нервного возбуждения и неврита седалищного нерва до истерии. Противопоказания: те же, что у редьки и хрена.

4. Грейпфрут для стройной фигуры. Грейпфрут содержит естественные сжигатели жира – инозитол и пектин, улучшает аппетит, способствует пищеварению и активизирует деятельность печени. Кроме того, он нормализует работу кровеносных сосудов, снижает уровень холестерина, тонизирует нервную систему, помогает преодолеть апатию, обостряет память и внимание, снимает усталость. Грейпфрут вообще считается самым полезным фруктом. Наибольшая доля полезных веществ содержится в кожуре грейпфрута и горьких внутренних перегородках. Полезны и его семечки – они имеют выраженные бактерицидные свойства. Противопоказания: не выявлены, но сок грейпфрута способен усиливать токсичность лекарств.

5. Чай для здоровья костей. Чай прекрасно помогает бороться с остеопорозом, часто сопровождающим менопаузу, и другими заболеваниями костей. Предположительно, за это стоит сказать спасибо полифенолам, веществам, которые в 25 раз более эффективно, чем витамин C, защищают генетический материал клетки от повреждения. Кроме того, чай укрепляет стенки сосудов и стабилизируют артериальное давление, способствует рассасыванию тромбов, укрепляет иммунитет, лечит некоторые виды аллергии и снижает риск заболевания раком. Добавление в чай молока делает напиток отличным средством от камней в почках и мочевом пузыре, но сводит на нет его положительное влияние на сердце. Противопоказания: обострение язвы желудка и заболеваний почек, бессонница, глаукома.

6. Кофе для профилактики диабета. Ученые доказали, что содержащиеся в кофе антиоксиданты предотвращают диабет II типа и рак печени. Кофе также помогает справиться со стрессом, стимулирует дыхательный центр мозга, помогая тем самым астматикам справиться с приступами, выводит из организма холестерин. В кофе находится масса полезных веществ: углеводы, жиры, похожие на белки соединения, ряд жизненно необходимых минералов и микроэлементов. Противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой системы.

7. Пиво для сохранения зрения. Как выяснили ученые, содержащиеся в пиве антиоксиданты защищают клетки хрусталика и предупреждают возникновение катаракты. Пиво регулирует дыхание и кровообращение, положительно влияет на пищеварение и способно растворять камни в почках. В скандинавских странах пиво официально признано антидепрессантом. Ну, а простуженное горло, наверняка, не раз лечилось теплым пивом. Наиболее полезны темные сорта пива. Противопоказания: явных противопоказаний нет, все зависит от количества выпитого. Ученые советуют потреблять не больше 0,5 л пиво в день.

8. Темный шоколад для предупреждения сердечных заболеваний и укрепления сосудов. Ученые опубликовали вывод, что около 60 граммов темного шоколада препятствуют сужению и отвердеванию артерий, улучшают циркуляцию крови и снижают вероятность образования тромбов. Кроме того, кофеин и теобромин, содержащиеся в горьком лакомстве, стимулируют работоспособность и творческую активность человека, помогают при повышенных нагрузках. А британские ученые утверждают, что теобромин является также более эффективным лекарством от кашля, чем традиционные средства. Молочный шоколад не отличается чудодейственными свойствами из-за содержания молочной кислоты, которая нейтрализует действие антиоксидантов флавоноидов. Противопоказания: не выявлены.

Так что горькие продукты нужно добавлять в свой рацион. Лучше съесть грейпфрут для здоровья печени, чем скушать очередную сладкую булочку.

tvgid.ua