Школьникам необходим завтрак

Для ребенка завтрак - самый важный прием пищи в течение дня. Если он сбалансирован, то можно, тем самым, повысить IQ-показатели, пишет Fun Education. Но такой завтрак необходимо подавать каждое утро.

Тогда ребенок будет демонстрировать отличные показатели - и вербальную оценку, и высокий уровень производительности, говорится в отчете Школы медсестер Университета Пенсильвании.

В исследовании использовались данные 1269 детей 6 лет, проживающих в Китае. Оказалось, дети, которые иногда пропускали завтрак, имели вербальные оценки и производительность ниже на 5,58 и 2,50 пунктов по сравнению с детьми, всегда завтракающими. В целом оценки детей, не соблюдающих режим питания, были ниже на 4,6 пункта.

"Детские годы - критический период, когда закладываются сценарии образа жизни и питания. Эти привычки оказывают влияние сразу же, но эффект сохраняется на многие годы. Как показала практика, люди, нерегулярно завтракающие, чаще курят, пьют и редко тренируются", - комментирует автор изыскания Лю Цзяньчжун.

МедДэйли