Пять привычек, которые разрушают наши зубы

Некоторые на первый взгляд безобидные привычки наносят непоправимый ущерб нашим зубам.

Фруктовые соки

Свежевыжатый фруктовый сок состоит из витаминов и антиокислителей, но, к сожалению, большинство "магазинных" соков наполовину состоят из сахара, поэтому рекомендуют как можно реже употреблять соки или разбавлять их водой.

Пирсинг языка

Пирсинг языка может быть модным, но при приеме пищи можно поломать зуб металлическим гвоздиком. Тоже самое касается и пирсинга губы. Также пирсинг повышает риск инфекций и рака, поэтому стоит проконсультироваться со стоматологом, прежде чем прокалывать язык или губу.

Леденцы от кашля

Большинство леденцов от кашля содержат слишком много сахара. После приема этих препаратов рекомендуют чистить зубы, чтобы сахар не оседал на зубном налете и не разрушал зубную эмаль.

Любовь к желейным конфетам

Желе вязнет на зубах, образует налет и разрушает эмаль.

Злоупотребление газированными напитками

Сладости не являются единственной причиной кариеса. Газированные напитки могут содержать до 11 чайных ложек сахара на 1 стакан. А еще они содержат фосфорную и лимонную кислоты, которые разъедают зубную эмаль.

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