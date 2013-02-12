30-летняя женщина умерла от кока-колы

Патологоанатомы в Новой Зеландии сочли, что к смерти 30-летней Наташи Харрис три года назад привело неумеренное потребление кока-колы.

Как установили врачи, покойная употребляла не менее 10 литров газированного напитка ежесуточно, превышая максимально допустимую медиками дозу кофеина в два раза, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Мать восьмерых детей незадолго до смерти лишилась всех зубов.

Компания-производитель напитка отвергает выводы патологоанатомов. По мнению производителей, доказать, что смерть Н.Харрис стала следствием употребления кока-колы, невозможно.