30-летняя женщина умерла от кока-колы
12:19, 12 февраля 2013Зарубежные новости
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Выпивала 10 литров ежедневно
Патологоанатомы в Новой Зеландии сочли, что к смерти 30-летней Наташи Харрис три года назад привело неумеренное потребление кока-колы.
Как установили врачи, покойная употребляла не менее 10 литров газированного напитка ежесуточно, превышая максимально допустимую медиками дозу кофеина в два раза, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Мать восьмерых детей незадолго до смерти лишилась всех зубов.
Компания-производитель напитка отвергает выводы патологоанатомов. По мнению производителей, доказать, что смерть Н.Харрис стала следствием употребления кока-колы, невозможно.
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