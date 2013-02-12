Как худеть на диете Дюкана

«Ешь белок, не ешь углеводы и жиры - будешь худышкой», - гласит диета Дюкана. Tochka.net решила разобраться, правда ли это и не навредит ли такой режим питания. Мы даже испытали диету на себе.

Итак, апологеты «дюканизма» должны употреблять белковую пищу, содержащую минимум углеводов и жиров. Сгодится куриная грудка, телятина - отварная или стейк, яичный белок, морепродукты, обезжиренный творог. На первом этапе диеты - «атаке» - есть полагается только такую еду, причем в неограниченных количествах и в течение нескольких дней к ряду. Продолжительность «атаки» зависит от количества килограммов, от которых хочется избавиться.

Эта диета очень привлекает тем, что не приходится голодать и можно есть разные вкусности, типа стейка. После «атаки» начинается «круиз» - к меню добавляются некрахмалистые и несладкие овощи (вроде помидоров, огурцов, капусты). Белки полагается чередовать с овощами через несколько дней, а количество еды остается неограниченным. Сидеть на этом этапе диете еще проще и приятнее, тем более, что первые результаты к этому времени уже очень даже заметны.

На этапе «закрепления» есть одни белки полагается только раз в неделю, а в остальное время достаточно просто ограничивать себя в еде. Продолжительность диеты определяется в зависимости от количества килограмм, которые нужно сбросить, это может быть от нескольких недель до нескольких месяцев. Что происходит с организмом в это время? Если коротко - он страдает от дефицита питательных веществ и мучительно пытается поддерживать обмен веществ.

Из предыдущих текстов Тochka.net ты уже знаешь, что организм использует белок преимущественно для «строительства» мышц, костей, разных важных органов и систем. В «мирное время» использование белка для получения энергии минимально, организм получает ее из углеводов. Кроме того, он использует жиры - чтобы растворялись витамины и вообще работал обмен веществ.

При исключительно белковом питании нормальная расстановка сил нарушается, из-за чего может возникнуть авитаминоз и обостриться хронические болезни. Особенно опасна такая ситуация для тех, у кого есть проблемы с почками, печень и сердечнососудистой системой. К счастью, сотрудники Tochka.net пережили свои «дни Дюкана» без особых проблем (и с неплохими результатами!), но без разбору рекомендовать ее читателям мы точно не станем.

Кстати, сам Дюкан вполне реалистично оценивает свое учение. Понимая, что совсем без растительной клетчатки пищеварение долго не протянет, он предписал своим почитателям есть овсяные отруби - они помогают пищеварению, а калорий, доступных для организма, не содержат. Вот этот совет из диеты Дюкана мы можем смело рекомендовать абсолютно всем - клетчатка лишней не бывает, а в рационе среднего украинца ее вообще обычно не хватает, и совершенно зря.

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