Чем полезны оливки

Оливки едят более чем в 120 странах мира. На сегодняшний день крупнейшей страной-экспортером оливок в мире является Испания, которая поставляет свою продукцию в США, Италию, Германию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Канаду и Польшу.

О пользе оливок для здоровья и о том, почему не нужно отказывать себе в удовольствии есть их в любое время года, рассказали в Федерации производителей оливок и маслин Испании.

"Оливки не только вкусны, но и имеют много других дополнительных преимуществ, о которых люди часто даже не догадываются. Конечно, это не значит, что плоды можно есть сразу из дерева, потому что они очень терпкие и жесткие. Поэтому их специально обрабатывают после сбора, который проходит осенью.

Оливки - полностью испанский продукт и основной элемент средиземноморской диеты. Никто не производил бы из них оливковое масло просто так столько веков подряд! Столовые оливки наполовину состоят из воды. Также в них содержится небольшое количество масла, маленькая косточка, которую легко получить, нежная вкусная упругая мякоть и тонкая корка".

"Существует так много видов и типов столовых оливок, что голова может пойти кругом: целые, с косточкой или без, измельченные, порезанные, перетертые в пасту, зеленые, черные, фиолетовые, фаршированные, маринованные и т.д.".

"Оливки - универсальный продукт. Они могут быть закуской, дополнением к блюду, специей к мясу и рыбе или даже десертом. Также они - неотъемлемая часть испанской культуры, именно так считают и в других странах. Из ничего же не станешь лучшим производителем оливок в мире. Их легко купить, есть и хранить. Это лучший выбор для "особых" моментов".

"Они диетические. Всего 150 калорий в 100 граммах. Это в 2-3 раза меньше чем в классических снеках. Поэтому оливки можно есть тем, кто придерживается диеты. Они полезны, поскольку содержат клетчатку, все необходимые аминокислоты и минералы, также являются источником витамина Е, природного антиоксиданта, который сохраняет молодость клеток организма. Кроме пищевых ценностей, вы можете ощутить все ароматы особой средиземноморской диеты".

Эксперты советуют есть всего 7 оливок в день. Этого достаточно, чтобы пополнить суточную норму минералов и аминокислот.

gazeta.ua