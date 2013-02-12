Побочные эффекты аптечного селена

Добавки с селеном не снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и могут вызывать побочные эффекты. Таковы результаты нового исследования, проведенного экспертами Кокрановского сотрудничества из Университета Ворвик.

Британские исследователи изучили эффективность препаратов селена для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Они использовали результаты 12 рандомизированных контролируемых исследований, в которых участвовали, в общей сложности, около 20 тыс. человек.

Анализ показал, что диетические добавки с селеном не помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, но при этом могут повышать риск возникновения дерматита, алопеции и сахарного диабета 2 типа. Ученые подчеркнули необходимость продолжить исследование.

Природными источниками селена в рационе питания являются мясо, морепродукты и овощи.

likar.info