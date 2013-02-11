Чем опасна передозировка витамина С

Прием повышенных доз витамина С вдвое увеличивает риск образования камней в почках.

Шведские специалисты проанализировали данные исследования, в котором приняли участие 23 355 мужчин, которые на момент начала эксперимента не страдали от камней в почках. За 11 лет 436 человек получили диагноз "нефролитиаз".

В результате эксперимента выяснилось, что если мужчины ежедневно употребляли витамин С в качестве пищевой добавки, то риск развития проблем с почками был в 2 раза выше, чем у тех, кто не принимал никаких пищевых добавок. Для появления болезни достаточно было употреблять 1000 мг витамина С ежедневно.

Однако не обнаружено повышение риска заболевания у женщин, а также у людей, которые принимают витамин С в составе мультивитаминов.

Ученые подчеркивают, что самолечение при помощи витаминов может оказаться опасным для здоровья.

ru.tsn.ua