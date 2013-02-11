Как вывести соли из организма

В организме здорового человека излишки солей выводятся через почки. При нарушении обмена веществ или несбалансированном питании соли начинают откладываться в организме, способствуя развитию различных заболеваний.

Вам понадобится

- брусника;

- зонтики дикой моркови;

- гречка;

- кефир;

- рис.

1. Пейте больше жидкости. Взрослому человеку необходимо в среднем около 2 литров воды в день. При нехватке воды обменные процессы в организме затормаживаются, и выведение солей происходит менее активно.

2. При хронических нарушениях в солевом обмене необходимо обратиться к врачу. Выявить излишек тех или иных солей в моче можно даже в домашних условиях. Соберите в банку утреннюю мочу и дайте ей отстояться сутки. Белый осадок на стенках дают фосфаты, щелочные и кальциевые соли. Красные кристаллы указывают на излишек мочевой кислоты. Если на дне банки появился черный или красный осадок, в организме накапливаются оксалаты.

3. Белые соли часто накапливаются в позвоночнике, вызывая остеохондроз. Избавиться от них можно, если пить чай из дикой моркови. Один сухой зонтик моркови с семенами залейте в стакане кипятком и дайте настояться. Пейте четыре раза в день по четверти стакана. От щелочных и кальциевых солей хорошо очищает организм настой брусники. Свежими ягодами заполняют треть емкости, заливают водой и оставляют на сутки. Брусничный настой можно пить вместо обычного чая или кофе.

4. Хорошим средством для выведения солей считаются рис и гречневая крупа. Залейте вечером 2 столовые ложки молотой гречки стаканом кефира, перемешайте и съешьте утром. Всего пять дней такого завтрака помогут вам очистить организм и существенно улучшить обмен веществ. На ночь залейте 3 столовые ложки риса литром воды. Утром слейте воду, залейте свежую и прокипятите 5 минут. Опять слейте воду и опять кипятите 5 минут. Эту процедуру необходимо повторить четыре раза. Сваренный таким образом рис необходимо съесть и после этого 3 часа воздерживаться от приема пищи. В этом случае рис выполняет функцию сорбента. Он извлекает из организма и выводит соли.

5. Помните, что заниматься выведением солей в домашних условиях не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями почек и печени. Также опасны подобные процедуры могут быть для гипертоников и людей с нарушением обмена веществ.

korzonews.info