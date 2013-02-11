В России на шахте «Воркутинская» погибло 10 человек

В России количество погибших в результате взрыва на шахте «Воркутинская» увеличилось до 10 человек, судьба 7 человек остается неизвестной.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС России.

«В 10.28 (мск) в шахте Воркутинская г. Воркута Республики Коми произошел взрыв метана. Горноспасателями на аварийном участке обнаружены тела 10 погибших, судьба 7 человек остается неизвестной», - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 287 человек и 79 ед. техники.

По предварительным данным, врыв произошел на глубине 800 м. Все в шахте находилась смена численностью 259 человек. На аварийном участке работало 23 человека, два пострадавших подняты спасателями на поверхность и направлены в городскую больницу. Четверо шахтеров вышли с аварийного участка самостоятельно.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении горных работ».