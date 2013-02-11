В Венесуэле конфисковали самолет с тонной кокаина

Более тонны кокаина конфисковали венесуэльские власти в результате операции в штате Апуре, захватив самолет с наркотиками, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль, небольшой самолет был обнаружен венесуэльскими ПВО во время незарегистрированного полета рядом с границей с Колумбией.

Внутри самолета, идентификационные номера которого уже признаны фальшивыми, находилось более тонны кокаина. Правоохранительные органы Венесуэлы считают, что этот нелегальный груз транспортировался из Колумбии через Венесуэлу для его дальнейшей доставки в США.

По словам главы МВД, сейчас полиция прочесывает местность вокруг места обнаружения самолета с целью задержания причастных к перевозке наркотиков. При этом предполагаемые преступники оказали сопротивление и скрылись с места посадки самолета на нескольких автомобилях.

В 2012 году власти Венесуэлы конфисковали больше 45 тонн различных наркотиков, среди них более 27 тонн приходится на кокаин.