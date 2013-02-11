Методика подсчета калорий устарела

Ученые из Гарварда установили, что методика, по которой происходит расчет калорийности продукта производителем, является устаревшей. В каждом втором случае эта методика показывает неверный результат.

Они объясняют свое заявление тем, что данный метод изобретен почти один тому век назад американским химиком, и по тем временам современных методов приготовления и обработки продуктов не существовало. Так, например, овощное пюре более калорийно, чем сам овощ, потому что для переваривания жидкой пищи человек тратит меньше энергии. Таким образом, калории, которые написаны на упаковках продуктов, являются более заниженными, чем есть на самом деле.

korzonews.info