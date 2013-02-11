Какие продукты вызывают метеоризм
Не потребляйте их в чрезмерном количестве на работе
Не потребляйте их в чрезмерном количестве на работе.
Брокколи
Этот казалось бы, здоровый продукт, к сожалению, провоцирует образование газов. нередко брокколи есть в супах и блюдах из макарон. Если опасаетесь – то лучше выбирать что-то другое. В особенности, не стоит потреблять брокколи в сыром виде – тогда газов будет значительно больше!
Капуста
И в сыром виде, и квашеная, капуста приводит в организме к газообразованию. Ешьте ее, она полна витаминов, пробиотиков, минералов, но перед важным днем лучше воздержитесь от ее употребления.
Фасоль
Абсолютно все виды фасоли всегда приводят к газам. Часто фасоль есть в супах, салатах, учитывайте это, когда соберетесь заказывать что-нибудь в кафе.
Яблоки
Диетологи настоятельно советую съедать хотя бы одно яблоко в день. Но внимание –яблоки в сыром виде могут подвести. вас Они вызывают отрыжку, а также газы. В салатах встречаются сырые яблоки, обязательно помните об этом. А вот, яблоки в виде соков, пюре, печеные – вполне приемлемы даже на свидании.
Лук
Пища с сырым луком – это не просто неприятный запах изо рта, но и образование газов. Решение простое – лук в печеном или вареном виде, тогда вы сможете избежать газового вопроса. А вот справится со свежим дыханием - мята.
Сыр
Не каждый человек восприимчив к лактозе и может ее переваривать. И обусловлено это генетически. Если потребление молочных продуктов сопровождается болезненным и изнурительным газообразованием, то таких продуктов лучше избегать. В их число сыр входит в первую очередь!
Чернослив
Это очень полезный продукт! Он хорош для пищеварения, безусловно! Но перед свиданием о нем лучше забыть, он вызывает газы.
Перец
Перец, который часто встречается в салатах, безусловно, очень полезен и красив, но способствует газообразованию. Бытует мнение, что продукты желтого и красного цвета не вызывают газообразования, а опасность представляет только зеленый.
Но не нужно испытывать судьбу, лучше не употреблять в пищу никакого перца перед ответственной встречей.
Специи
Способствуют газам в особенности перчики чили. Но и другие специи и пряности могут иметь подобные последствия.
Газированные напитки
Они мешают правильному пищеварению, от них толстеют, они вызывают отрыжку, да ещё и газы! Не зашкаливают ли минусы у этих напитков? Не пора бы от них и вовсе отказаться?