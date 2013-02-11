Какие продукты вызывают метеоризм

Не потребляйте их в чрезмерном количестве на работе.

Брокколи

Этот казалось бы, здоровый продукт, к сожалению, провоцирует образование газов. нередко брокколи есть в супах и блюдах из макарон. Если опасаетесь – то лучше выбирать что-то другое. В особенности, не стоит потреблять брокколи в сыром виде – тогда газов будет значительно больше!

Капуста

И в сыром виде, и квашеная, капуста приводит в организме к газообразованию. Ешьте ее, она полна витаминов, пробиотиков, минералов, но перед важным днем лучше воздержитесь от ее употребления.

Фасоль

Абсолютно все виды фасоли всегда приводят к газам. Часто фасоль есть в супах, салатах, учитывайте это, когда соберетесь заказывать что-нибудь в кафе.

Яблоки

Диетологи настоятельно советую съедать хотя бы одно яблоко в день. Но внимание –яблоки в сыром виде могут подвести. вас Они вызывают отрыжку, а также газы. В салатах встречаются сырые яблоки, обязательно помните об этом. А вот, яблоки в виде соков, пюре, печеные – вполне приемлемы даже на свидании.

Лук

Пища с сырым луком – это не просто неприятный запах изо рта, но и образование газов. Решение простое – лук в печеном или вареном виде, тогда вы сможете избежать газового вопроса. А вот справится со свежим дыханием - мята.

Сыр

Не каждый человек восприимчив к лактозе и может ее переваривать. И обусловлено это генетически. Если потребление молочных продуктов сопровождается болезненным и изнурительным газообразованием, то таких продуктов лучше избегать. В их число сыр входит в первую очередь!

Чернослив

Это очень полезный продукт! Он хорош для пищеварения, безусловно! Но перед свиданием о нем лучше забыть, он вызывает газы.

Перец

Перец, который часто встречается в салатах, безусловно, очень полезен и красив, но способствует газообразованию. Бытует мнение, что продукты желтого и красного цвета не вызывают газообразования, а опасность представляет только зеленый.

Но не нужно испытывать судьбу, лучше не употреблять в пищу никакого перца перед ответственной встречей.

Специи

Способствуют газам в особенности перчики чили. Но и другие специи и пряности могут иметь подобные последствия.

Газированные напитки

Они мешают правильному пищеварению, от них толстеют, они вызывают отрыжку, да ещё и газы! Не зашкаливают ли минусы у этих напитков? Не пора бы от них и вовсе отказаться?

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