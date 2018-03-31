Хламидиоз - грозная болезнь-оборотень

В Украине нет объективной статистики заболеваемости хламидиозом – в результате деятельности огромного количества частных кабинетов и того, что во многих случаях лечением занимаются не специалисты дерматовенерологи, а другие врачи. По статистическим данным развитых стран Европы, ежегодно регистрируется около 1 млн случаев новых заражений хламидиями. В США – в пределах 4 млн заражений в год. По данным ВОЗ, в развитых странах мира треть взрослого населения болеет хламидиозом, что связано с высокой степенью свободных половых отношений. Об этих и других аспектах такой сложной медицинской проблемы, как «хламидиоз», рассказал заведующий кожно-венерологическим отделением Александровской клинической больницы г. Киева Вячеслав КИСИЛЕВСКИЙ, который вошел в рейтинг «Лучшие врачи Украины». Микроорганизм с собственной ДНК Возбудителем хламидиоза является Chlamydia trachomatis. Хламидии – это микроорганизмы, промежуточные между бактериями и вирусами. Несмотря на микроскопический размер, в отличие от вирусов, они имеют и ДНК, и РНК. Этот внутриклеточный паразит еще называют энергетическим, поскольку он синтезирует энергию не самостоятельно, а забирает ее непосредственно у хозяина.

Любимая локализация хламидий – цилиндрический эпителий мочеполовой системы, глаз, ротоглотки.

Различают 15 серотипов хламидий. Возбудители серотипов от А до С вызывают трахому глаз, от D до К – уро-гинекологическую патологию, L1-L3 – заболевания паховых лимфоузлов (лимфогрануломатоз).

Хламидиоз – это заболевание, которое передается преимущественно половым путем. Можно говорить о том, что у человека, который имеет 3-х половых партнеров и больше, в организме есть хламидии. Таким образом, это тот случай, когда не болячка ищет человека, а человек болячку.

Однако, внимание, хламидии могут передаваться и бытовым путем. Коварство заболевания в том, что хламидия стойка к условиям внешней среды. В воздухе и воде комнатной температуры, в выделениях она может прожить на протяжении 5-ти суток. Потому инфекция легко распространяется через загрязненные предметы личной гигиены, полотенца, постельное белье и т.д. Ребенок может подцепить хламидии, даже играя в песочнице. Инкубационный период при хламидиозе длится от 3 до 30 дней.

Заболевание-«невидимка»

Коварство хламидиоза в том, что он может никак не проявляться. Так он протекает в 90-95% случаев. Особенно это касается женщин, которые могут вообще не знать о том, что больны.

Симптоматика хламидиоза наблюдается только при острой стадии заболевания, то есть только в 5-10% всех больных. Признаки острого течения заболевания: большие выделения из мочевыводящего канала, особенно у мужчин.

Часто бывает так, что у одного полового партнера есть клинические проявления хламидиоза, а у другого – нет, хотя при обследовании хламидии обнаруживают и у одного, и у другого.

Невзирая на «вялость» течения болезни, шутить с ней в любом случае нельзя. Впоследствии, в случае несвоевременного лечения, она может «наградить» человека многочисленными далеко не утешительными последствиями.

Заболевание может привести к хроническим болезням мочеполовой системы, синдрому Рейтера – тяжелому хроническому заболеванию суставов, глаз и внутренних органов. В последнее время приделяют много внимания хламидиям как одной из причин ранних инфарктов и нарушений мозгового кровообращения. Часто хламидии провоцируют заболевание носоглотки – тонзилиты, фарингиты, а у мужчин, которые имеют отношения с мужчинами, – ректиты (воспаление прямой кишки).

Коварство заболевания и в том, что оно может привести к бесплодию (как женскому, так и мужскому), ранним выкидышам у беременных. Если взять все мочеполовые заболевания женщин, то в 50% случаев их причина кроется именно в хламидиях. Как правило, у мужчин обнаруживают хламидиоз, когда после нескольких лет, а то и десятилетий после заражения у них развивается простатит, ослабевает потенция, регистрируется бесплодие. Потому если у человека есть заболевание мочеполовой системы, в первую очередь необходимо заподозрить хламидиоз.

Опасность заболевания и в том, что от больной хламидиозом женщины может родиться инфицированный ребенок, у которого на фоне хламидиоза развивается тяжелая пневмония, которая может закончиться летальным исходом.

Диагностироваться нужно трижды

Хламидиоз – заболевание старое, как мир. О нем вспоминается в Старом Завете, в медицинской литературе Древнего Китая, Тибета. А вот диагностировать его научились только в последнее время. Впервые выделили хламидии в начале ХХ века. А чистую культуру получили только в 1957 году благодаря китайским ученым. Диагностика заболевания в нашей стране наладилась только в конце 70-х годов – ее тогда осуществляли с помощью куриных эмбрионов.

На данное время у нас существуют прекрасные методы диагностики. Одни из самых точных – молекулярно-биологические: на определение ДНК или РНК хламидий. Анализ соскоба из слизистой на ДНК или РНК делают в молекулярно-биологических лабораториях. Применяют еще ПИФ (метод прямой флуористенции), НИФ (метод непрямой флуористенции).

Вспомогательными методами диагностики являются анализы крови на антитела G, M, I. Приа их помощи можно определить, как долго болеет человек. Часто бывает так, что при сдаче анализа на антитела, у человека их определяют. Но это может не означать того, что человек заражен хламидиями, это могут быть только антитела к ранее перенесенному и вылеченному заболеванию.

Есть случаи, когда хламидии тяжело обнаружить в организме. Потому проводить диагностику необходимо под руководством специалиста. Он подскажет, когда именно лучше провести диагностику, поскольку существуют периоды, когда хламидии “всплывают” лучше.

Чтобы быть точно уверенным в диагнозе, исследование необходимо проходить неоднократно – минимум трижды.

Не как основное заболевание, а как сопутствующее хламидиоз оказывается при гонорее, трихомониазе, мико- и уреоплазмозе, бактериальном вагинозе у женщин. В частности в 40% больных гонореей оказываются хламидии. Потому при вышеупомянутых заболеваниях параллельно необходимо обследоваться и на хламидиоз.

Лечение – длительный процесс

Хламидиоз необходимо обязательно лечить, причем лечиться необходимо обоим половым партнерам.

Современное лечение хламидиоза – комплексное: иммунобиологическое (укрепляет иммунитет); антибиотикотерапия (в арсенале врача сегодня находится большой спектр сильнодействующих препаратов); защита от антибиотиков (во избежание возникновения дисбактериоза); местное лечение (спринцевание и применение свеч для женщин, ванночек и свеч для мужчин).

Лечение хламидиоза – длительный процесс. В среднем курс длится около месяца и проводится в амбулаторных условиях.

Нередко курс лечения необходимо повторить несколько раз – особенно в том случае, если человек болеет на протяжении длительного времени.

Иммунитета при хламидиозе нет, то есть, даже пролечив заболевание, при новом инфицировании будет развиваться новое заболевание.

Не следует заниматься самолечением, лечиться следует только под контролем хорошего специалиста.

Куда же лучше обращаться при подозрении на хламидиоз? К специалистам – представителям старых медицинских школ, которые имеют опыт диагностики и лечения этого заболевания, в авторитетные учреждения. Нередко бывает такое, что сначала пациент лечится не у специалиста, в сомнительном учреждении, а когда после неудачного лечения обращается все-таки к дерматовенерологу, лечение становится очень длинным и тяжелым. Потому лучше сразу лечиться у специалиста, которому доверяешь.

Как не «подцепить» хламидиоз?

К сожалению, на сегодня медицина не владеет таким средством профилактики болезни, как прививка. Потому здоровье человека, как и в случае большинства инфекций, которые передаются половым путем (ИППП), зависит, прежде всего, от него самого.

Профилактика хламидиоза ничем не отличается от профилактики других ИППП. Однако из-за чрезвычайной распространенности хламидийной инфекции в настоящее время (а протекает хламидиоз чаще бессимптомно и заметить носителя хламидий «невооруженным глазом» практически невозможно) профилактике хламидиоза нужно уделять максимальное внимание.

Лучший способ предотвращения хламидиоза, как и других ИППП, — это изменение сексуального поведения. Это значит, что необходимо чрезвычайно разборчиво относиться к выбору половых партнеров, не допускать случайных связей и пользоваться презервативом, если есть хотя бы малейшая неуверенность в здоровье партнера.

Понятно, что оптимальный вариант сексуального поведения — это взаимная верность одному здоровому партнеру. При таком образе жизни риск заболевания любыми ИППП, учитывая хламидиоз, минимален.

Исходя из того, что хламидиоз может передаваться и бытовым путем, мерой профилактики является соблюдение норм гигиены (пользование только личным полотенцем, постельным бельем, одеждой и т.д.).

Непрямой профилактикой ИППП, в том числе хламидийной инфекции, можно считать поддержку на должном уровни иммунной системы организма, здоровый образ жизни, который помогает поддерживать на нужном уровне иммунитет.

Наталия Вишневская