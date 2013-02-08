Помидоры лечат сердце

Риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на четверть, включив в рацион помидоры. К такому выводу пришли ученые из Университета Тафтс в Бостоне, США, пишут зарубежные СМИ.

Ученые проанализировали результаты 11-летнего исследования, сравнивая рацион питания и состояние здоровья участников. Они обнаружили, что регулярное потребление помидоров снижает риск развития ишемической болезни сердца на 26%, но не влияет на вероятность инсульта. По мнению ученых, такой эффект обеспечивается благодаря ликопину – антиоксиданту, который содержится в помидорах и придает им насыщенный красный цвет.

Ранее ученые обнаружили, что высокий уровень ликопина в организме мужчин связан с более низкой вероятность развития рака простаты.