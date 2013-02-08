Кофе избавляет женщин от стресса
13:14, 08 февраля 2013Зарубежные новости
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У мужчин - обратный эффект
Женщинам в стрессовых ситуациях нужно пить кофе, показало исследование, проведенное британскими психологами, пишут зарубежные СМИ.
В ходе эксперимента одну группу участников (мужчин и женщин) попросили выпить обычный кофе, а другую – кофе без кофеина. После этого для участников устроили стрессовую ситуацию – предложили решить логические задачи, головоломки и тесты.
Быстрее всех с заданиями справились женщины, которые пили традиционный кофе. Вероятно, кофеин помог женщинам мобилизоваться. А вот у мужчин наблюдался обратный эффект.
Объяснения такой реакции авторы исследования не представили, но напоминают, что кофеин в больших количествах вреден как мужчинам, так и женщинам.
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