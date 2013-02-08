Кофе избавляет женщин от стресса

Женщинам в стрессовых ситуациях нужно пить кофе, показало исследование, проведенное британскими психологами, пишут зарубежные СМИ.

В ходе эксперимента одну группу участников (мужчин и женщин) попросили выпить обычный кофе, а другую – кофе без кофеина. После этого для участников устроили стрессовую ситуацию – предложили решить логические задачи, головоломки и тесты.

Быстрее всех с заданиями справились женщины, которые пили традиционный кофе. Вероятно, кофеин помог женщинам мобилизоваться. А вот у мужчин наблюдался обратный эффект.

Объяснения такой реакции авторы исследования не представили, но напоминают, что кофеин в больших количествах вреден как мужчинам, так и женщинам.