Залог крепкого брака – дружба между супругами

Психологи считают большим заблуждением мнение многих семейных пар о том, что залогом крепкого и счастливого брака являются сексуальная совместимость и терпение.

Главный фактор крепкого семейного союза – это дружеские отношения между супругами. К этому мнению пришли ученые из университета Пердью в Индиане. Их мнение подкреплено статистическими данными о том, что дольше всех живут в счастливом браке тот муж и жена, которые стали в первую очередь друзьями.

Специалисты в области психологии просят не путать дружбу между супругами с самопожертвованием, так как благодаря дружеским отношениям каждый из партнеров может удовлетворить свои потребности через взаимоотношения с любимым человеком.

Кроме этого, только оставаясь друзьями, супруги могут получить наибольшее удовольствие от секса, которое еще и сопровождается уважением и романтическими чувствами.

korzonews.info