Детям запретили задувать свечи на тортах

Нацсовет Австралии по здравоохранению и медицинским исследованиям выдал новое руководство к действию. По мнению его специалистов, дети не должны задувать свечи на тортах в присутствии других детей.

Новое постановление Нацсовета вызвало гневную реакцию со стороны родителей, которые заявили, что государство пытается лишить праздник его самой интересной части. Даже врачи говорят, что с этими правилами чиновники перестарались.

Сотрудникам детсадов придется мыть игрушки, дверные ручки, полы и стирать наволочки каждый день, чтобы предотвратить распространение микробов. Дети, которые хотят отпраздновать в садике день рождения, не смогут принести один огромный торт со свечками. Нужно будет принести много маленьких кексов со свечой на каждом, поскольку чиновники от здравоохранения решили, что, когда малыши дуют друг на друга во время торжественного ритуала задувания именинных свечей, они распространяют микробы прямо друг другу в лицо.

«Дети любят задувать свечки в то время, как все остальные кричат «С днем рождения!», - записано в постановлении Совета. «Но, если ребенок желает отпраздновать день рождения в детском саду, родители должны каждого малыша обеспечить персональным кексом со свечкой». В качестве альтернативы чиновники предлагают разрезать на кусочки большой торт, и в них опять-таки вставить по свечке, чтобы никому не было обидно.

fedpost.ru