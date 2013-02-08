Укрепляем волосы при помощи чая

Ассортимент различных косметических средств для ухода за волосами огромен. Однако, чтобы улучшить состояние кожи головы и волос не обязательно тратить много времени и денег.

Есть достаточно много способов естественного ухода. Например, недавно открыла для себя несколько рецептов для улучшения структуры волос, придания оттенка и даже укладки волос с помощью обычных черного и зеленого чая.

Так, для сухих волос можно сделать ополаскиватель из зеленого чая. Нужно прополоскать волосы настоем некрепкого зеленого чая. Волосы станут блестящими и пышными. Чтобы укрепить корни и избавиться от перхоти следует втирать ватным тампоном в кожу головы такой настой.

Если волосы жирные, то можно сделать такую ​​маску: в стакан зеленого чая добавить 30 граммов водки, смешать с чайной ложкой лимонного сока и залить эту смесь литром кипяченой воды. Остудить до 35 градусов. Такую смесь следует нанести на вымытые волосы и не смывать.

Для того, чтобы укладка держалась дольше, перед накручиванием на бигуди или плетением косы следует замочить волосы в таком растворе: 2 чайные ложки чая залить стаканом кипятка, дать настояться и процедить. Кудри будут держаться намного дольше.

Черный чай также может придать каштановый оттенок волосам. Для этого 2 столовые ложки черного гранулированного чая надо прокипятить в литре воды 10-15 минут на маленьком огне. Дать настояться и процедить. Настой нанести на волосы, накрыть полиэтиленовым пакетом и полотенцем. Через 10-15 минут появится оттенок. Если подержать 40 минут - получится насыщенный цвет. Смывать волосы не нужно.

Не стоит краситься так светловолосым и черноволосым женщинам. Лучший оттенок черный чай предоставит русыми и шатенкам. Первый раз держать 10-15 минут, а уже по результатам оттенка будет видно, стоит ли красить.

Кстати, чтобы получить медный оттенок, волосы следует регулярно полоскать настоем черного чая с листьями ореха. Горсть сухих ореховых листьев и полную столовую ложку черного гранулированного чая залить 0,5 литра воды, прокипятить 20 минут на малом огне, 10 минут настоять и процедить. После вылить настой в миску, добавить немного теплой воды и промыть волосы.

Стоит отметить, что для укрепления и улучшения роста волос можно залить свежие листья ореха литром воды, кипятить 15 минут, настоять и процедить. Такой настой нужно вылить в миску, полоскать им хорошо вымытые волосы и делать интенсивный массаж кожи головы в процессе полоскания течение 5 минут. Волосы надо сушить на свежем воздухе, при этом долго и хорошо вичесывать. После такого "лечения" можно забыть о выпадении волос. Однако, такой настой придаст волосам ореховый оттенок. У меня волосы русые - получились хорошие, живые, блестящие и крепкие волосы.

Поэтому, рецептов много. Нужно лишь определить свой тип волос и дать им то, в чем они нуждаются. Я уже и забыла, что такое косметические маски, бальзамы и кондиционеры с рядом химических составляющих. Без них обходились наши предки, и мы можем. Стоит только захотеть.

gazeta.ua