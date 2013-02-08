Чем полезно киви

Киви завезен в нашу страну из Китая, где его называют крыжовником. Но в отличие от последнего, киви намного полезнее для организма. Это связанно с тем, что в составе этого фрукта содержится масса полезных витаминов и микроэлементов.

Киви – один из немногих фруктов, у которого полезными свойствами обладает даже наружная часть – кожура. В ней содержатся вещества, обладающие противомикробным и противовоспалительным действиями. Это благоприятно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, особенно у страдающих обострениями хронического гастрита и колита. Благодаря волоскам, покрывающим фрукт снаружи, в организм попадает большое количество грубой клетчатки. Неперевариваемые волокна действуют в кишечнике подобно щетке: удаляют скопление шлаков и прочих, уже ненужных, организму веществ. В результате происходит очищение всего кишечника и улучшение самочувствия человека.

Зеленая середина киви – мякоть – кладезь аскорбиновой кислоты, или витамина С. Как известно, именно этот витамин является природным антиоксидантом, обладает иммуностимулирующим и противовоспалительным действиями, способен укреплять стенки кровеносных сосудов и является необходимым элементом для метаболических процессов в организме. Именно этими свойствами киви и выделяется из общей массы фруктов.

Как мощный антиоксидант, мякоть киви замедляет процессы старения организма, улучшает состояние кожи и волос, активизирует обменные процессы и расщепление жиров, что помогает с легкостью избавляться от лишнего веса.

При повышенной ломкости сосудов и появлении без причин синяков на коже необходимо включать киви в свой рацион. Витамин С активно проникает в стенку сосуда и укрепляет ее. Также при регулярном употреблении этого фрукта в пищу снижается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это обусловлено тем, что киви предотвращает образование тромбов.

Как иммуностимулятор, киви в три раза эффективнее лимона, так как в нем в три раза больше аскорбиновой кислоты. Один средний плод киви содержит суточную норму витамина С.

kakprosto.ru