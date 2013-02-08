Детский фонд ООН продает наследство

В пользу нуждающихся детей шедевры мастеров мировой живописи уйдут с молотка в течение 2013-2014 годов.

533 произведения выдающихся мастеров мировой живописи из коллекции умершего в 2002 году детского врача Густава Рау в течение ближайшего года продаст Детский фонд ООН, сообщил пресс-секретарь ЮНИСЕФ. Среди предназначенных к продаже с крупнейших аукционов - картины Клода Моне, Жана-Оноре Фрагонара и Эль Греко. Фонд планирует выручить десятки миллионов евро в пользу нуждающихся детей. Об этом сообщает dw.de.

Неприкосновенным останется лишь ядро коллекции из 152 работ. Сейчас они находятся в Музее имени Ханса Арпа в Роландсэке под Бонном. В соответствии с завещанием Г.Рау, картины будут демонстрироваться широкой публике до 2026 года. Бездетный наследник из Штутгарта завещал свою коллекцию живописи в пользу проектов помощи обездоленным детям, например, больницы в Восточном Конго, основанной им же самим.

Всего монументальное собрание Г.Рау насчитывает почти 800 произведений искусства от позднего Средневековья до 20-го века, среди которых картины Фра Анджелико, Сезанна, Ренуара и Либермана. За несколько месяцев до своей смерти в 2001 году меценат подарил ЮНИСЕФ 620 работ из своей коллекции.

Сначала детский фонд ООН пустит с молотка работы, хранящиеся в запасниках. Этот процесс будет сопровождаться специально назначенным самим Г.Рау советом по вопросам искусства. В него входят директора крупнейших художественных музеев Германии и Австрии.

Справка УНИАН. Филантроп Густав Рау родился в 1922 году в семье владельца компании по производству автозапчастей. В 40-летнем возрасте единственный наследник продал бизнес, получил диплом врача и уехал в Африку. Там он проработал до 1993 года - в собственной больнице в Восточном Конго, где по сей день лечатся тысячи взрослых и детей ежегодно. Единственная роскошь, которую позволял себе врач, - поездки за покупками на аукционы произведений искусства в Париж, Лондон и Нью-Йорк. Густав Рау скончался в доме престарелых под Штутгартом в возрасте 79 лет.