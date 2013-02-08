На северо-восток США надвигается снежная буря

Американские авиакомпании отменили сотни рейсов из-за надвигающейся на северо-восток США сильной снежной бури.

Нарушена работа ряда крупных аэропортов, в том числе воздушных гаваней Нью-Йорка, Чикаго и Бостона, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам синоптиков, на Нью-Йорк снегопад обрушится в пятницу рано утром. Жители крупнейшего американского мегаполиса начали готовиться к тому, что им придется провести несколько дней дома: в магазинах выстроились длинные очереди за продуктами. Многие люди запасаются также питьевой водой, фонариками, свечами и батарейками на случай перебоев с водой и электричеством.

Мэр Бостона (штат Массачусетс) Томас Менино объявил, что в пятницу в городе будут закрыты все школы, а на главных улицах запрещена парковка автотранспорта.

В свою очередь, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг призвал горожан по мере возможности в пятницу и субботу оставаться дома.

Метеорологи предупредили, что за время снежной бури может выпасть около 60 см снега. Последний раз столь сильный снегопад наблюдался в штатах Новой Англии (Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт) 35 лет назад - в феврале 1978 года. Тогда непогода практически полностью парализовала транспортное сообщение в этом регионе.

В ноябре прошлого года на Восточное побережье США обрушился ураган "Сэнди", унесший жизни более 130 человек, в том числе 43 - в Нью-Йорке.

Тысячи жителей штатов Нью- Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут остались без крыши над головой. Ущерб от урагана составил более 60 млрд долларов.