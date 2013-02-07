В результате цунами на Соломоновых островах погибли 9 человек

В результате цунами, вызванного землетрясением, на Соломоновых островах погибли, по меньшей мере, девять человек. Нескольких людей до сих пор разыскивают, сообщает ВВС Украина.

Около 2500 человек на острове Санта Круз остались без крыши над головой.

Цунами возникло на следующий день после землетрясения магнитудой 8. Волны достигали метровой высоты.

В труднодоступные районы юго-восточного района Соломоновых островов прибыли бригады спасателей. Они должны оценить размеры ущерба, причиненного цунами.

Источник: bbc.co.uk

*** Соломоновы острова (англ. Solomon Islands) - страна в западной части Тихого океана на восток от Новой Гвинеи, состоит из нескольких сотен островов.