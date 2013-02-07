Щедрость продлевает жизнь

Оказывая помощь другим, человек укрепляет свое здоровье и продлевает жизнь. К такому выводу пришли ученые из университета Буффало в США.

Они провели 5-летнее исследование, в котором участвовали 846 человек. Участников эксперимента попросили рассказывать, какую помощь они оказывают родственникам, друзьям и соседям. Авторы исследования также узнавали о стрессовых ситуациях, которые в этот период переживали участники. Среди таких ситуаций были серьезная болезнь, потеря работы, ограбление, финансовые трудности, смерть близкого человека.

В результате исследования выяснилось, что чем больше человек помогал другим, тем лучше он справлялся со стрессовыми ситуациями в течение года, что, в свою очередь снижает риск преждевременной смерти.

likar.info