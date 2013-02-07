Как уберечься от падений в гололедицу

С последним похолоданием количество травм из-за гололеда в Киеве выросла более чем в 4 раза. Врач-травматолог Назар Вадзюк рекомендует несколько правил безопасной ходьбы в гололед.

"В гололед носите обувь на плоской подошве с хорошим протектором. Уменьшается вероятность падения. Дополнительно можно прицепить к подошвам специальные накладки" ледоходы ".

Обувь также будет меньше скользить, если к подошве приклеить куски пластыря на тканевой основе. Уменьшает риск падения и походка маленькими шажками. Центр тяжести тела надо пытаться удержать на той ноге, которая впереди. Если начали падать, следуя несложным правилам можно "мягко" приземлиться.

"Если чувствуете, что вот-вот упадете, попробуйте присесть и собраться в кучу - это поможет уберечь конечности от переломов. Главное не выставлять вперед руки. Велик риск переломить обе."

Если все же упали надо уметь различить перелом и ушиб. При сильной боли, отеке, деформации кости скорее всего перелом и помощь может оказать только травматолог. Сделает рентген и наложит гипс.

"При растяжении симптомы похожи на перелом. Кроме того, что кость не деформируется, а отек и синяк проявляются позже, а не сразу. Первая помощь при растяжении - приложить холод и сделать повязку с помощью эластичного бинта. При вывихах чаще повреждают голеностопные суставы и запястья . Чтобы снизить боль, к ним прикладывают лед, но вправлять сустав самому нельзя. Есть риск переломить ногу или руку. "

gazeta.ua