Девятилетняя девочка родила здорового ребёнка

В Мексике девятилетняя девочка стала мамой, выносив здорового ребенка в течение полного срока беременности в 40 недель. Об этом заявил директор госпиталя в городе Сапопан (штат Халиско) Энрике Рабаго Солорио. По его словам, роды при помощи операции кесарева сечения прошли еще в конце января, сообщает NEWSru.com

Юная мама, фамилия которой не называется, уже выписана из роддома с новорожденной дочерью. Обе чувствуют себя хорошо.

По словам директора, девочку в лечебное учреждение привели ее родные. Сообщения о ее беременности вызвали в больнице шок, так как ранее там никогда не сталкивались со случаями родов в столь юном возрасте.

По данным мексиканских СМИ, у малышки нормальные параметры для новорожденного ребенка - она весит 2,7 килограмма, ее рост составляет 50 сантиметров.

Между тем, к расследованию обстоятельств этого дела уже подключились правоохранительные органы. По мнению прокуратуры Халиско, речь может идти об изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.

Отцом ребенка мог быть 17-летний юноша, поиски которого сейчас активно ведет полиция.

Ранее сообщалось, что девочка из Колумбии стала одной из самых молодых мам в мире, родив ребенка в возрасте 10 лет. У нее появилась здоровая дочка, хотя сама малолетняя мамаша во время родов чуть не умерла.