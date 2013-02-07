Европарламент поддержал директивы об ускорении доступа генериков

Европейский парламент на своем заседании в Страсбурге поддержал в первом чтении проект Директивы об ускорении доступа на рынок ЕС генерических лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном докладе Антонии Парвановой (группа либеральных партий, Болгария). За доклад проголосовали 559 депутатов, против – 54, воздержались – 72.

Проектом директивы, в частности, предусматривается установить максимальный срок принятия решения о цене и страховом возмещении за генерические лекарственные средства - 60 дней, если речь идет о новых лекарствах, то сохранить ныне действующий срок - 180 дней.

Кроме того, депутаты поддержали необходимость раскрытия национальными органами власти в этой сфере фамилий своих экспертов и их декларации о прибылях для обеспечения прозрачности в процессе одобрения решений.

По данным Еврокомиссии, генерические лекарственные средства в среднем на 40% дешевле своих фирменных аналогов.

Генерики могут появиться на рынке ЕС через 2 года после начала продаж оригинальных лекарственных средств. Вместе с тем, довольно часто их появление задерживается, в том числе из-за отсутствия четкого определенного максимального срока принятия решений относительно их цены и возмещения в рамках медицинского страхования.