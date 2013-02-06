Каким кремом для лица пользоваться зимой

Зимой кожу нужно максимально увлажнять. Главное - сделать все правильно, отмечает врач-дерматокосметолог Галина Косоловська.

Первое, о чем стоит позаботиться - это состояние воды, которой будет умываться человек.

"Лучше всего использовать смягченную воду: отстоявшуюся перекипяченную, или талую. К ней можно добавлять немного молока. Категорически запрещено очищать кожу горячей водой или средствами, содержащими спирт", - рассказывает врач.

Собираясь на работу или планируя встречи, свое время нужно спланировать так, чтобы через час перед выходом из дома нанести питательный крем. Если это сделать позже - перед самым выходом на улицу, то, по словам дерматокосметолога, водная часть крема может кристаллизоваться в верхних слоях кожи. А еще внезапный выход на мороз может привести к покраснению и зуду кожи.

"Выбирать питательный крем нужно так, чтобы он содержал увлажняющие компоненты. Поэтому нанеся питательный крем, поверх него следует нанести колд-крем, который имеет жирную, питательную основу и содержит низкий процент воды", - рассказывает Галина Косоловська.

По словам врача, такой крем увлажнит кожу и защитит от мороза и ветра. В течение дня такой крем можно наносить несколько раз, но за полчаса до выхода на мороз.

Если же необходимо срочно выйти на улицу, то остатки крема можно снять салфеткой и подождать пять минут, чтобы кожа высохла.

gazeta.ua