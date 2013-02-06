Эпоха антибиотиков приходит к концу?

Распространение бактерий, устойчивых к большинству известных антибиотиков, несет не меньшую угрозу человечеству, чем глобальное потепление и другие возможные катастрофы, опасаются эксперты.

Как утверждает главный врач Англии Салли Дэвис, бактерии приобретают иммунитет к большинству современных медицинских препаратов, а новых антибиотиков попросту нет, сообщает Би-би-Си

Выступая перед парламентской комиссией, Дэвис высказала опасения по поводу масштаба проблемы. По ее словам, уже в ближайшем будущем даже рутинные хирургические операции могут угрожать жизни пациентов.

"Очевидно, что глобальное потепление - не главная угроза человечеству, - заявила Дэвис. - Апокалипсис может наступить лет через 20, когда, скажем, операция по замене тазобедренного сустава, может привести к летальному исходу, так как у нас попросту не будет антибиотиков".

Появление антибиотиков считается одним из основных достижений современной медицины. Однако бактерии быстро развиваются и приспосабливаются к ним.

Уже известны случаи резистентных штаммов E.coli и туберкулезной палочки; одно лишь словосочетание "Метициллин-резистентный золотистый стафилококк" приводит многих врачей в ужас.

Кроме того, отмечает главврач Англии, уже сейчас остался всего один антибиотик, способный справиться с гонореей.

"Это очень серьезная проблема, вызванная неэффективным использованием антибиотических препаратов во всем мире, - поясняет Дэвис. - Мы сами "выращиваем" резистентные инфекции, слишком часто прибегая к использованию стандартных видов антибиотиков".

Возможные методы решения этой проблемы Дэвис изложит в своем официальном отчете, который будет обнародован в марте.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что если не предпринять серьезных мер, то эпохе антибиотиков может наступить конец.

Профессор Хью Пеннингтон из Абердинского университета подчеркивает, что сопротивляемость лекарствам стала "очень, очень серьезной проблемой".

"Некоторые отправляются за границу на лечение, другие ездят как секс-туристы и возвращаются домой с гонореей, являющейся большой проблемой с точки зрения резистентных штаммов. И потом, во многих странах есть туберкулез", - предупреждает специалист.

"Не стоит рассчитывать на появление какой-то панацеи, новых антибиотиков просто не осталось".