Худеем на брынзе

Брынза - разновидность сыра из овечьего или козьего молока. Для желающих похудеть этот продукт незаменим. Его низкая калорийность и полноценный минерально-витаминный состав способствуют быстрому избавлению от лишних килограммов и поддерживают организм в целом. Чтобы разнообразить свое меню в условиях диеты, приготовьте несколько вкусных и простых блюд из брынзы.

Самый популярный и известный салат – Греческий. В его состав входят: помидоры, огурцы, сладкий перец, листовой салат, авокадо, зелень, маслины, брынза. Для него важно порезать все ингредиенты крупными кубиками и заправить натуральным оливковым маслом.

Фруктовый салат можно приготовить из клубники, банана, яблока и киви. Добавлять брынзу в такой салат лучше после предварительного отмачивания в молоке. Избыток соли вкус салата не испортит. Заправкой в этом случае будет нежирный натуральный йогурт.

Для легких завтраков можно приготовить паштет из брынзы. Его намазывают на хлебцы или тосты. Можно завернуть паштет в лист салата.

Для этого в блендере нужно смешать брынзу, отварное яйцо, немного столовой горчицы и оливковое масло. Полученную массу охладить и подавать к столу.

Украсить ваш диетический стол сможет оригинальная закуска из помидоров с брынзой. Для этого необходимо натереть на терке брынзу и чеснок. Смешать их с мелко нарезанной зеленью и заправить оливковым маслом. У помидора срезать верхушку и удалить мякоть. Мякоть добавить к полученной сырной массе и нафаршировать ею помидоры. Украсить можно листовым салатным миксом.

Брынза довольно хорошо сочетается с любыми овощами, особенно если они не подвергались длительной термической обработке. Идеальным в плане диеты и витаминов считается блюдо из цукини с брынзой. Для этого цукини нужно нарезать мелкими кубиками и на 2-3 минуты залить кипятком. Соедините их с брынзой, простоквашей, грецкими орехами, небольшим количеством растительного масла и зеленью. Перемешайте все в блендере. Это блюдо можно употреблять в качестве закуски или основного блюда.

Диетическим блюдом на ужин могут стать овощи, запеченные с брынзой. Для приготовления потребуется керамический или глиняный горшочек. На дно положите небольшой кусочек сливочного масла и слой брынзы. На сыр укладывайте помидоры, сладкий перец, цукини. Заливайте все взбитым с измельченной зеленью яйцом. Солить не нужно. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.

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