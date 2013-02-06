В Пакистане 37 человек стали жертвами ливневых дождей
11:09, 06 февраля 2013Зарубежные новости
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Парализовано автодвижение
По меньшей мере 37 человек стали жертвами ливневых дождей на северо-западе Пакистана, более 40 пострадавших.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пакистанское приложение The Nation, плохая погода также стала причиной нарушения внутренних и международных рейсов страны, многие рейсы вылетели с большими задержками, десятки отменены.
Проливные дожди и снегопады парализовали и автомобильное движение во многих районах: Абботтабад, Сват, Мансехра и Шангла оказались отрезанными от остальной части страны из-за обильных снегопадов и оползней.
По данным метеорологического департамента Пакистана, дожди будут продолжаться еще в течение суток.
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