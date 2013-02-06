В Пакистане 37 человек стали жертвами ливневых дождей

По меньшей мере 37 человек стали жертвами ливневых дождей на северо-западе Пакистана, более 40 пострадавших.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пакистанское приложение The Nation, плохая погода также стала причиной нарушения внутренних и международных рейсов страны, многие рейсы вылетели с большими задержками, десятки отменены.

Проливные дожди и снегопады парализовали и автомобильное движение во многих районах: Абботтабад, Сват, Мансехра и Шангла оказались отрезанными от остальной части страны из-за обильных снегопадов и оползней.

По данным метеорологического департамента Пакистана, дожди будут продолжаться еще в течение суток.