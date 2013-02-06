Почему у здоровых людей случаются инсульты

Когда заходит разговор о пациенте, пережившем инсульт, на ум приходит образ пожилого, обрюзгшего человека, который мало двигается и, скорее всего, курит. Возраст – один из самых значительных факторов риска, однако, как показывает практика, инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения - может случиться у человека на любом жизненном этапе.

В Британии инсульт ежегодно диагностируется у более чем 150 тысяч пациентов, четверть из которых – в возрасте до 65 лет. Некоторые из них и вовсе молоды и находятся в хорошей физической форме.

Мало того, по данным врачей, инсульты бывают даже у детей.

Такие факторы риска, как курение, склонность к потреблению алкоголя, работа, связанная с поднятием тяжестей, не вызывают инсульт в одночасье, однако год от года увеличивают его вероятность.

Существуют и другие причины инсульта, подкашивающие молодых и физически здоровых людей.

Инсульт происходит в мозге в результате кислородной недостаточности, вызванной прекращением кровоснабжения либо недостаточным кровообращением.

При ишемическом инсульте, который диагностируется в 80% случаев, кровоснабжение мозга нарушается из-за закупорки сосуда сгустком крови. При геморрагическом инсульте из-за разрыва сосуда происходит кровоизлияние в мозг.

В последнее время число людей младше 65 лет, переживших этот вид инсульта, значительно возросло. Такие инсульты случаются в 50% случаев.

К геморрагическому инсульту нередко приводят врожденные дефекты системы кровообращения. В этом случае "заложенная в мозг" бомба с часовым механизмом может взорваться в любой момент.

Один из примеров таких "бомб" - артериовенозная мальформация, когда артерии напрямую связаны с венами из-за отсутствия капиллярной сети, а значит давление внутри них слишком велико для кровеносных сосудов. Когда не выдержав его, сосуды лопаются, происходит кровоизлияние в мозг.

Внезапные скачки кровеносного давления - это тоже фактор риска для молодых людей, особенно гипертоников.

Даже простой стресс может поднять кровеносное давление до такого уровня, чтобы вызвать инсульт. Ученые также пришли к выводу, что к подобному эффекту способно привести потребление большого количества кофе.

Нерегулярное сердцебиение, называемое также мерцательной аритмией, может привести к ишемическому инсульту. Часть сердца при этом может биться так быстро, что орган прекращает эффективно качать кровь.

В результате она начинает скапливается внутри сердца, образуя сгусток, который достигнув мозга, вызывает инсульт.

И под конец неизбежным фактором остаются гены.

Некоторые люди более склонны к инсультам, чем другие, и это может передаваться по наследству.

Доктор Клэр Уолтон из Ассоциации по изучению инсульта развенчивает устоявшееся мнение о инсульте как болезни пожилых людей: "Я бы сказала, что это распространенное заблуждение, что это явление свойственно старикам. Четверть инсультов происходит у людей трудоспособного возраста, и даже дети и младенцы могут пережить его".

"Мы должны признать, что у каждого есть риск получить инсульт, не только у людей в возрасте", - добавляет эксперт.

Безусловно, предсказать возникновение инсульта невозможно. Но здоровое питание, регулярные занятия спортом, умеренное потребление алкоголя и воздержание от курения значительно уменьшают риск.

Однако ирония заключается в том, что некоторые люди, ведущие безупречно здоровый образ жизни, могут свалиться с инсультом, а другие, являющие совершенную им противоположность, спокойно доживут до конца своих дней.