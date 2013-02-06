Чем опасно антибактериальное мыло

Широко разрекламированный триклозан, обладающий антибактериальными свойствами, входит в состав самых разных дезинфицирующих средств, начиная от мыла и заканчивая жидкостями для уборки помещений. Казалось бы, его польза очевидна и неоспорима, однако выяснилось, что «убивая все известные микробы», он может причинить серьезный вред организму.

Триклозан был синтезирован в Швейцарии в 1965 году. Он быстро завоевал популярность как вещество, способное одинаково эффективно воздействовать и на грамм-положительную, и на грамм-отрицательную флору. Антибактериальное мыло, зубная паста, дезодоранты, всевозможные дезинфицирующие растворы − это лишь некоторые средства, имеющие в своем составе большое количество триклозана.

Однако, как и любое антибактериальное средство, триклозан уничтожает не только вредную, но и полезную флору. В результате этого, организм теряет способность защищаться от различных инфекций. Бесконтрольное использование бытовой химии с триклозаном ведет к тому, что часть бактерий мутирует и становится невосприимчивой как к самому триклозану, так и к другим антибиотикам.

Еще одной опасной особенностью триклозана является его токсичность при смешивании с хлором. В этом случае он выделяет вещества, оказывающие негативное влияние на организм, в частности на кожу и дыхательную систему. Так как в крупных городах для очистки водопроводной воды и по сей день используют хлор, вред бытовой химии, содержащей триклозан, становится очевидным.

В результате последних исследований выяснилось, что злоупотребление дезинфицирующими средствами, содержащими антибактериальные компоненты, может привести к гормональным нарушениям в организме. Вследствие этого повышается риск развития онкологических заболеваний и нарушений работы щитовидной железы.

Кроме того, целесообразность использования средств с триклозаном давно стоит под вопросом. Чтобы антибактериальные компоненты подействовали, необходим длительный контакт с кожей − не менее 3-5 минут. Так как мытье рук обычно занимает минуту-две от силы, становится ясно, что эффективность мыла с триклозаном сильно преувеличена.

korzonews.info