Сыроедение - вредно или полезно?
Экологически чистый способ питания
Сыроедение - это система питания, при которой в пищу употребляются лишь продукты, не прошедшие тепловую обработку. Разрешено лишь размачивать некоторые продукты (например, злаки) водой, а также сушить или вялить на солнце.
Сегодня сыроедение завоевывает все большую популярность, его пропагандируют как экологически чистый способ питания, или даже как образ жизни, призванный полностью оздоровить человека и приблизить его к природе.
Однако прежде чем начинать эту весьма эксстремальную диету, мы настоятельно рекомендуем посоветоваться с врачом, т.к. "подводных камней" у сыроедения немало.
1. Группа риска сыроедения:
- пожилые люди (старше 60 лет);
- дети;
- профессиональные спортсмены;
- беременные;
- кормящие мамы.
2. Плюсы сыроедения:
- организм получает в большом количестве антиоксиданты, витамины, минералы, насыщается необходимыми питательными веществами;
- при сыроедении чувство насыщения наступает быстрее - сырые растительные продукты богаты клетчаткой, которая стимулирует работу кишечника;
- сырую пищу нужно тщательно прожевывать, а это укрепляет десна;
- общая калорийность рациона значительно снижается;
- исключение сахара, соли, кулинарных и животных жиров способствует похудению и улучшению самочувствия;
- сыроед защищен от вреда канцерогенов, которые образуются во время жарки.
3. Минусы сыроедения:
- риск витаминодефицита;
- нехватка железа в организме, поскольку этот микроэлемент плохо усваивается из растительных продуктов.
- нехватка витаминов группы В, кальция;
- "белковый" голод.