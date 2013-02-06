Сыроедение - вредно или полезно?

Сыроедение - это система питания, при которой в пищу употребляются лишь продукты, не прошедшие тепловую обработку. Разрешено лишь размачивать некоторые продукты (например, злаки) водой, а также сушить или вялить на солнце.

Сегодня сыроедение завоевывает все большую популярность, его пропагандируют как экологически чистый способ питания, или даже как образ жизни, призванный полностью оздоровить человека и приблизить его к природе.

Однако прежде чем начинать эту весьма эксстремальную диету, мы настоятельно рекомендуем посоветоваться с врачом, т.к. "подводных камней" у сыроедения немало.

1. Группа риска сыроедения:

- пожилые люди (старше 60 лет);

- дети;

- профессиональные спортсмены;

- беременные;

- кормящие мамы.

2. Плюсы сыроедения:

- организм получает в большом количестве антиоксиданты, витамины, минералы, насыщается необходимыми питательными веществами;

- при сыроедении чувство насыщения наступает быстрее - сырые растительные продукты богаты клетчаткой, которая стимулирует работу кишечника;

- сырую пищу нужно тщательно прожевывать, а это укрепляет десна;

- общая калорийность рациона значительно снижается;

- исключение сахара, соли, кулинарных и животных жиров способствует похудению и улучшению самочувствия;

- сыроед защищен от вреда канцерогенов, которые образуются во время жарки.

3. Минусы сыроедения:

- риск витаминодефицита;

- нехватка железа в организме, поскольку этот микроэлемент плохо усваивается из растительных продуктов.

- нехватка витаминов группы В, кальция;

- "белковый" голод.

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