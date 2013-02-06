Япония объявила предупреждение о цунами

Главное метеорологическое управление Японии объявило предупреждение о цунами после мощного землетрясения магнитудой 8,3 в районе Соломоновых островов.

Как пишет РИА Новости, предупреждение действует для всего тихоокеанского побережья страны от северного Хоккайдо до южной префектуры Окинава. По оценкам специалистов, высота волны, которая достигнет берегов Японии, не превысит 0,5 метра. Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в среду в Тихом океане недалеко от острова Макира, входящего в состав Соломоновых островов. Эпицентр подземных толчков располагался в 348 километрах восточнее города Киракира. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. За час до этого в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Через Соломоновы острова проходит Тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.