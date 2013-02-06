Спорт по знакам Зодиака

Порой нас сильно тянет к одним видам спорта и совершенно претят другие. Оказывается, звезды тоже имеют влияние на наши спортивные предпочтения. Попробуем разобраться, что же они советуют...

Овен

Овны – прирожденные спортсмены. Они очень активны и смелы. Успех ждет Овнов в единоборствах, командных видах спорта (баскетбол, волейбол, футбол), конькобежном спорте, беге (только в спринте, для марафона у Овнов не та выносливость), всех видах легкой атлетики, санном спорте, слаломе, авто- и мотогонках.

Голова и особенно нос – очень травмоопасное место для Овнов. Поэтому не рекомендуется заниматься боксом и хоккеем.

Телец

Этот знак Зодиака имеет спокойный, уравновешенный характер. Ему больше по душе творчество или спокойные игры, нежели физическая активность. Тельцы будут в своей стихии в гимнастике, танцах на льду, синхронном плавании. Кроме этого Тельцы обладают завидной выносливостью и могут добиться успеха в биатлоне, триатлоне, лыжах и марафоне.

Благодаря большой мышечной силе и крепости тела из Тельца получится хороший тяжелоатлет, метатель молота или копья.

Близнецы

Люди этого знака Зодиака очень подвижные, ловкие и быстрые. Свои способности они с успехом проявят в настольном теннисе, спортивной гимнастике, фехтовании, стрельбе. По душе Близнецам придутся велосипедный спорт, легкая атлетика, гребля, коньки. Отлично подойдет спортивное ориентирование, туризм. А острый и гибкий ум поможет в шахматах.

Рак

Раки обычно не проявляют большой любви к спорту. Люди этого знака очень чувственны, неравнодушны к красоте, привязаны к дому. Им важна душевность во всем. Раки могут быть успешны в таких видах спорта, как художественная гимнастика и синхронное плавание. Также по душе Раку придутся командные виды спорта, если в лице команды он найдет вторую семью.

Лев

Львы всегда стремятся к славе, а их внутренняя сила позволяет справиться с противником на моральном уровне. Поэтому наибольший успех ждет Львов в единоборствах. Желание покрасоваться перед публикой Львы смогут реализовать в таких видах спорта, как фигурное катание, гимнастика, лыжи и гольф. Также подойдут фехтование и теннис.

Дева

Наиболее яркие качества Девы – аккуратность, трудолюбие и исполнительность. Люди этого знака добьются больших успехов в видах спорта, где требуется тщательная отработка движений (фигурное катание, гимнастика, прыжки в воду). С точностью движений у Дев тоже все в порядке. Поэтому хорошо подойдут стрельба, фехтование, теннис.

Весы

У Весов очень мягкая и утонченная натура. Они во всем ищут гармонию. Люди этого знака склонны избегать конфликтов, поэтому сам дух соревнования им претит. Свое чувство прекрасного Весы смогут выразить в фигурном катании, художественной гимнастике, танцах, синхронном плавании. Удовольствие принесет конный спорт, теннис, парусный спорт, горные лыжи. Командный дух у Весов достаточно силен, поэтому подойдут командные виды спорта.

Скорпион

Скорпионов отличает энергичность и любовь к риску. Они отлично проявят себя в тяжелых, силовых видах спорта: тяжелая атлетика, борьба, бокс. Подойдут хоккей, водное поло, авто- и мотогонки, прыжки с трамплина, слалом, бобслей, водные лыжи, триатлон, футбол.

Стрелец

Стрельцы – спортсмены от природы. Они обычно отлично сложены, имеют высокий рост, длинные ноги и статную фигуру. Стрельцам следует выбирать волейбол, баскетбол, легкую атлетику, туризм, верховую езду, велосипедный и санный спорт. Люди этого знака очень азартны, поэтому им придутся по душе игровые виды спорта.

Стрельцам не рекомендуется заниматься тяжелой атлетикой из-за слабых тазобедренных суставов и склонности кровеносных сосудов к перенапряжению.

Козерог

Козероги с детства отличаются повышенной серьезностью и твердостью характера. Завидное упорство и целеустремленность приведут Козерога к пьедесталу практически в любом виде спорта. Если говорить о физических данных, то люди этого знака обычно имеют высокий рост, длинные руки и ноги. Им хорошо подойдет баскетбол, легкая атлетика. Колоссальная выносливость сделает из Козерога отличного марафонца.

При выборе вида спорта стоит учитывать, что у Козерогов чаще, чем у других, встречаются травмы коленей.

Водолей

Водолеи начинают рано проявлять интерес к спорту. Они очень любознательные, живые, общительные и открытые для всего нового. У Водолеев быстрые движения, стремительная походка и широкий шаг - незаменимые качества в легкой атлетике. Любовь к высоте лишит Водолея конкурентов в прыжках на лыжах с трамплина, альпинизме, парашютном спорте. Хорошо подходят людям этого знака горные и водные лыжи, велосипедный спорт и туризм.

Рыбы

Нежные и мягкие Рыбы любят все необычное, красивое и праздничное. Они найдут себя в синхронном плавании, фигурном катании, гольфе, керлинге. Рыбы, как и положено, обожают воду, поэтому прекрасно подойдет плавание, гребля, парусный спорт. Рыбам интересны модные и престижные виды спорта, например, теннис и футбол.

Трудно Рыбам освоить различные виды борьбы, тяжелую атлетику. Они не любят экстремальные виды спорта, изматывающие и требующие полной отдачи. При выборе вида спорте следует иметь в виду, что у Рыб слабый голеностопный сустав и большая вероятность подворачивания ног.

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