Индия - тайный полигон для международных фармкомпаний

Верховный суд Индии обвинил мировую фармацевтическую промышленность в том, что она использует индийцев в качестве "морских свинок" для опытов, пишет The Age. Суд ограничил клинические испытания лекарственных препаратов по всей стране после того, как стало известно, что новые экспериментальные лекарства тайно тестировали на людях, включая детей и инвалидов.

То есть невольные участники испытаний ничего не знали и согласия не давали. Отныне министр здравоохранения будет лично контролировать клинические испытания. А вот Главное агентство по контролю за медикаментами лишается данных полномочий за проявленное бездействие.

Точных данных об испытаниях нет. Но организации от здравоохранения полагают, что в тестировании принимали участие от 350000 до 2 миллионов человек. Данные тесты проводились при финансировании правительства Австралии.

Семьи погибших и пострадавших в ходе испытаний не получили компенсацию. Зато врачи, сотрудничающие с компаниями, принимают щедрые вознаграждения. Также сообщается, что в 2011 году в ходе клинических испытаний компаний Novartis, Quintiles, Pfizer, Bayer, Bristol Mayer Squibb, MSD Pharmaceutical скончались люди.

Меддэйли