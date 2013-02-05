Модафинил улучшает самоконтроль у алкоголиков

Университет Амстердама знает, как справиться с плохим самоконтролем, пишет Science World Report. Подобные проблемы приводят к перееданию, алкоголизму, наркомании. Но теперь появилась надежда в лице модафинила (известен также как Provigil), уже одобренного для лечения нарколепсии.

Известно, что средство не только лечит расстройства сна, но и позитивно сказывается на познавательных способностях. Это было отчетливо видно у пациентов с шизофренией и синдромом гиперактивности.

Дабы исследовать лекарство и его влияние на лиц с алкоголизмом, вызванным неспособностью контролировать импульсы, специалисты провели эксперимент. Они собрали группы - контрольную и алкоголиков.

Люди должны были выполнить задание (так называемая проверка стоп-сигнала). При этом отслеживалась активность мозга. Оказалось, модафинил улучшал в группе алкоголиков самоконтроль (происходило торможение сигнала ответа). Но вот реакция ухудшалась, если изначально она была нормальной. Это же подтвердило сканирование мозга.

Меддэйли