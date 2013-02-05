Инновационная туберкулезная вакцина не сработала
Провал масштабного тестирования
Испытание новой вакцины против туберкулеза MVA85A не увенчалось успехом. Этот факт отбрасывает нас назад, ведь данная вакцина была первой, проходившей столь масштабное тестирование с внедрения в 1921 году БЦЖ, передает BBC.
Новая вакцина должна была защитить детей, которым уже делали прививку БЦЖ. Ее испытывали в Южной Африке с привлечением 2794 здоровых детей 4-6 месяцев. Половина из них получала вакцину, а остальные - плацебо. За их состоянием в среднем следили два года.
В итоге в привитой группе туберкулезом заболели 32 ребенка, а в группе плацебо - 39. В общей сложности эффективность вакцины свелась к 17%. Ее проверяют уже более 10 лет. До недавнего времени была доказана только ее безопасность и способность инициировать иммунный ответ у взрослых.
Разработала вакцину профессор Хелен Макшейн из Университета Оксфорда. Она многое ставила на свое творение. Сейчас во всем мире зафиксировано около 8,7 миллиона больных, а в год умирают 1,4 миллиона человек. Это основная причина смерти среди ВИЧ-положительных жителей Южной Африки.