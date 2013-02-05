Инновационная туберкулезная вакцина не сработала

Испытание новой вакцины против туберкулеза MVA85A не увенчалось успехом. Этот факт отбрасывает нас назад, ведь данная вакцина была первой, проходившей столь масштабное тестирование с внедрения в 1921 году БЦЖ, передает BBC.

Новая вакцина должна была защитить детей, которым уже делали прививку БЦЖ. Ее испытывали в Южной Африке с привлечением 2794 здоровых детей 4-6 месяцев. Половина из них получала вакцину, а остальные - плацебо. За их состоянием в среднем следили два года.

В итоге в привитой группе туберкулезом заболели 32 ребенка, а в группе плацебо - 39. В общей сложности эффективность вакцины свелась к 17%. Ее проверяют уже более 10 лет. До недавнего времени была доказана только ее безопасность и способность инициировать иммунный ответ у взрослых.

Разработала вакцину профессор Хелен Макшейн из Университета Оксфорда. Она многое ставила на свое творение. Сейчас во всем мире зафиксировано около 8,7 миллиона больных, а в год умирают 1,4 миллиона человек. Это основная причина смерти среди ВИЧ-положительных жителей Южной Африки.

Меддэйли