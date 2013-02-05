Правила ухода за зубами

Кандидат медицинских наук, врач из столичной клиники Назарий Бирюков говорит, только треть пациентов посещает стоматолога для профилактики. Чтобы избежать кариеса и других болезней зубов, советует придерживаться нескольких правил. О некоторых из них стоматолог рассказал в комментарии корреспонденту Gazeta.ua.

"Тщательнее чистите зубы после употребления в пищу орехов и сухофруктов. Потому что самая вредная для эмали та пища, которая надолго застревает между зубами. Тогда у микробов есть максимально времени, чтобы вредно подействовать на зубную эмаль. Чаще всего в зубах застревают именно чипсы, сухофрукты, сухарики. В таком случае можно утверждать, что орехи, семена или изюм вреднее сладостей, потому конфеты человек съедает быстро".

"Жвачку нельзя жевать дольше 20 минут. Стоит выбрать ту, которая не содержит сахара".

"Среди людей распространенный миф, что при чистке зубов сильно стирается зубная эмаль. Из-за этого многие удерживаются. Это неправильно, ведь уже через 6 часов после приема пищи зубной налет прочно налепливается на зубы, а через 48 часов устранить его значительно сложнее. Тогда он начинает превращаться в зубной камень, убрать который простой зубной щеткой становится уже крайне сложно. Даже в полезных продуктах, которые мы потребляем, есть вредные для эмали вещества".

Зубы мудрости врач считает ненужными. Советует удалить их, если те приносят дискомфорт.

"От зубов мудрости у людей одни проблемы. У одной пациентки такой начал прорезаться, когда ей было 29 лет. Температура у нее подскочила до 38,5, щека очень опухла. Снимок показал, что зуб полез в сторону челюсти, так как сверху для него было мало места. Пришлось под общим наркозом разрезать десну и удалять зуб".

Говорит, зубы мудрости имели пользу в далеком прошлом, когда первобытные люди ели твердую и сырую пищу. Тогда челюсти у людей были большие по размеру. Поэтому проще было пережевывать мясо. Со временем челюсть уменьшалась, когда люди стали употреблять мягкую пищу.

"Ученые разных стран утверждают, зубы мудрости исчезнут через несколько сотен лет. Очень верю, что наконец-то когда-то такое произойдет, тогда проблем с зубами у пациентов будет намного меньше".

gazeta.ua