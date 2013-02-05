Как выбирать сухофрукты

Сторонники здорового питания активно налегают на сухофрукты - это не только здоровая замена вредных снеков, но и отличный источник витаминов и микроэлементов. Правда, действительно полезны только те сухофрукты, которые правильно заготовили - без лишнего сахара и консервантов.

Tochka.net собрала для диетичек практичные советы о том, как правильно выбрать сухофрукты:

Инжир. Должен быть мягким, светлым и сладким, только слегка приплюснутым. Если плоды твердоватые, имеют кислый привкус и потеряли всякую форму - значит, срок хранения продукта истек. А вот белый налет свидетельствует только о том, что фрукты попались очень сладкие, поэтому при сушке на поверхности выступила глюкоза.

Курага. Натуральные сушеные абрикосы имеют светло-желтый или коричневый цвет. Ярко-оранжевый окрас плодов свидетельствует о том, что их обработали диоксидом серы. Если уже пришлось купить слишком яркую курагу, лучше ее хорошенько вымочить в воде.

Изюм. С изюмом та же история, что и с курагой, - его обрабатывают диоксидом серы. Останови свой выбор на тусклом, коричневатом изюме, а ягод яркого янтарного оттенка избегай. Этот сухофрукт тоже лучше замочить и промыть перед тем, как есть.

Финики. Производители сушеных фиников грешат тем, что заливают их сиропом глюкозы. После этого и без того сладкие плоды становятся просто приторными, а пользы от них нет почти никакой. Попроси продавца показать финики без глюкозы или же сориентируйся сама: необработанные плоды сухие и почти не липкие.

Чернослив. Это не очень-то полезный сухофрукт, но если очень хочется или он нужен для какого-то блюда, покупай аккуратно. Избегай слишком блестящих плодов - для глянцевого эффекта их обрабатывают глицерином или вымачивают в дешевом растительном масле. Старайся покупать чернослив в прозрачной упаковке и следи, чтобы его поверхность была матовой.

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