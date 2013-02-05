Жвачка активирует мышление?

Жевание жвачки активизирует мыслительный процесс, повышает скорость реакции и бдительность. Такой вывод сделали ученые из Национального института радиологических наук (Япония).

Они провели эксперимент, в ходе которого с помощью сканирования сравнивали деятельность мозга двух группы людей во время выполнения заданий. Участники одной группы во время теста жевали жвачку, а участники контрольной группы – нет.

Выяснилось, что показатели скорости реакции, уровня возбуждения, концентрации, бдительности и силы памяти у участников первой группы выше примерно на 10%. Однако оказалось, что жевание сопровождается трудностями с запоминаниями колонок цифр и букв. По мнению исследователей, жевание жвачки ухудшает кратковременную память.

likar.info