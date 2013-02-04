Лукашенко заговорил о платном здравоохранении в Беларуси

По мере роста зарплат в Беларуси встанет вопрос о платном здравоохранении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом сегодня заявил глава государства Александр Лукашенко во время встречи с министром здравоохранения Беларуси Василием Жарко.

А.Лукашенко считает, что белорусы не привыкли заботиться о своем здоровье.

«У нас можно напиться, ногу сломать, потом государство за счет других людей лечит, можно в связи с курением получить значительный ущерб здоровью. Если на Западе население платит за свое здоровье, то в Беларуси пока к этому не готовы. Конечно, мы к этому не готовы – потребовать от населения полной оплаты за содержание в больницах, за лечение и так далее. Не готовы», - отметил А.Лукашенко.

При этом он выразил уверенность в том, что по мере роста зарплат этот вопрос, конечно, когда-нибудь встанет.

Справка УНИАН. По данным Национального статистического комитета Беларуси, средняя зарплата в стране по итогам 2012 года преодолела 500-долларовый рубеж.