Какая каша лучше для завтрака

Гречневая каша. Классический продукт для диетичек: вкусно (во всяком случае на первых порах), мало калорий, более-менее сытно. При этом большинством своей энергетической ценности гречка обязана крахмалу - сложному углеводу, на расщепление которого у организма уходит много времени. К тому же, в гречке много клетчатки. Благодаря этому после такого приема пищи долго не хочется есть.

Говорим «да» гречке на завтрак, но с одной маленькой поправкой. Стоит все-таки добавить простых углеводов и жиров. Можно сварить молочную кашу (в молоке - немного жира и простой углевод лактоза) или дополнить завтрак овощами и фруктами.

Рисовая каша. Белый рис - не самый любимый продукт диетологов. В составе вроде все тот же крахмал и клетчатка (хоть и меньше), а все-таки шлифованный рис рекомендуют заменять коричневым, нешлифованным. Дело в том, что в последнем и клетчатки, и витаминов с минералами больше. Выбирая продукты для здорового питания, вообще лучше ориентироваться на необработанные злаки, в которых сохраняется больше полезных веществ.

Нешлифованный рис готовится на порядок дольше, чем обычный. Чтобы приноровиться и понять, сколько нужно его варить, рекомендуем для начала купить рис в пакетиках: как только крупа разварится настолько, что заполнит весь пакет, она готова. Правда, молочную кашу из такого риса сварить почти нереально - разве что если добавить молоко в самом конце варки.

Кукурузная каша. Еще один вариант из категории «50х50». С одной стороны, много сложных углеводов и витамина А, с другой - мало клетчатки. При обработке кукурузы пищевые волокна разрушаются, благодаря чему крупа быстрее готовится и легче усваивается. Но для диетического питания такой эффект скорее минус. Поэтому кукурузная крупа сгодится для того, чтобы разнообразить рацион, но в качестве ежедневного завтрака рассматривать ее не стоит.

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